وأفاد بيان للهيئة الروسية اليوم الثلاثاء بأن 211 ألفا و 248 شخصا في عموم البلاد مازالوا تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.. مضيفا أنه تم يوم أمس الاثنين فقط إجراء أكثر من 200 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد في روسيا.