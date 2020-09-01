حصاد الوزارات..التموين تعلن صرف كمامة قماش على كل بطاقة تضم 4 أفراد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعلن إجراءات تظلم طلاب الدبلومات الفنية على نتيجة الامتحان 2020
التموين تعلن صرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر
التموين تؤكد انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر
الزراعة تشكل لجانا لاعتماد مزارع التمور للتصدير للأسواق الصينية
25 ألف طالب يسجلون طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية.. موقع الجامعات الأهلية يعلن إضافة 3 مجالات بجامعة الملك سلمان "طب وطب الأسنان والعلوم الصيدلية".. وإتاحة تعديل الرغبات بعد إرسالها.. وغلق باب التسجيل غدا
إجراءات احترازية مشددة ضد كورونا أثناء تسجيل رغبات المرحله الثانية 2020
"ملوك الشمس" يبدأ استقبال الزوار فى التشيك.. وتوقعات بجذب 300 ألف زائر × 6 شهور
وزير السياحة: إجراءتنا الاحترازية تحت مجهر الأسواق السياحية..صور
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