حريق بمصنع الزيوت المستخلصة للمرة الثانية خلال أقل من شهر.. وخسائر بالآلات والخامات

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، عن حدوث حريق، اليوم الثلاثاء، بوحدة تكرير الزيت بمصنع محرم بك التابع للشركة، وتمت السيطرة على الحريق عن طريق قوات الدفاع المدنى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر بشرية، وأن الخسائر المبدئية عبارة عن تلفيات بالمبنى والآلات والخامات، وجارى حصر قيمة التلفيات، مضيفة أنه سيتم حصر قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث فى أسرع وقت ممكن، وذلك بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء.

ويعد هذا الحريق الثانى لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، خلال أقل من شهر، إذ نشب حريق يوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس الماضى بمخزن مواد التعبئة والتغليف بمصنع زيوت راغب التابع للشركة، مضيفة أنه تمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الدفاع المدنى، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر بشرية، وأن الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق فى حدود 100 ألف كرتونة فارغة مخصصة لعبوات الزيت، ولم يؤثر هذا الحريق على سير العملية الإنتاجية بالمصنع.

وحققت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، صافى ربح بلغ نحو 18.4 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى يونيو 2020، مقابل 23.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، وتراجعت إيرادات الزيوت المستخلصة خلال العام المالي الماضي لتسجل 1.76 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.357 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.