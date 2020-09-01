جامعة بورسعيد تعلن استعداد 4 معامل إلكترونية لاستقبال رغبات المرحلة الثانية

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك 4 معامل إلكترونية بكليتى الهندسة والتربية النوعية وتضم 200 جهاز كمبيوتر لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة حتى يتسنى للطلاب تسجيل رغباتهم تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق اليوم الثلاثاء والتى تستمر على مدار 5 أيام وحتى 5 من سبتمبر الجارى 2020.

وقال سالم إن الحد الأدنى للشعبة العلمية 317 درجة فأكثر وبنسبة 77%.40 فى المرحلة الثانية والحد الأدنى للشعبة الأدبية 278 درجة وبنسبة 67%.80 .

وأضاف نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حرصت كل الحرص من خلال توجيهات الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات ليتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم بسهوله ويسر .

وتابع: أن جميع المعامل مجهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة مع توفير كافة احتياجاتهم لتحديد الرغبات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب وأولياء الأمور.

وفى ذات السياق أكد نائب رئيس الجامعة الالتزام بارتداء الكمامات مع مراعاة قياس درجة الحرارة فضلا عن تعقيم المعامل الإلكترونية والقاعات التى تستضيف الطلاب وأولياء الأمور عند تسجيل الرغبات .

ومن جانبه أكد أن هناك فريق عمل لتوجيه الطلاب على كيفية ترتيب الدراجات كل حسب الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية بجانب الرد على أى استفسارات بشأن كل ما يتعلق بتسجيل الرغبات .