تنسيق 2020.. 13 معملا بجامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثانية

كتب ـ محمود راغب

فتحت جامعة عين شمس، أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بمعامل التنسيق الإلكترونى المميزة بالجامعة وكلياتها المختلفة لمساعدتهم فى ترتيب رغباتهم ، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق .



وأكدت جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل.



وحرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على الاستعداد لاستقبال مارثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021م من خلال عدد 13 معملا في خمس كليات هم : (الاداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.



وأكدت جامعة عين شمس، أن هذه المعامل مجهزة تماما لاستقبال أبنائنا طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.egوذلك وفقا لمراحل التنسيق المختلفة .





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن أن أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2020 ستبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، لتستمر حتى السبت الموافق يوم 5 سبتمبر المقبل، بحد أدنى للشعبة العلمية فى المرحلة الثانية 317.5 درجة بنسبة 77.4%، لعدد 194448 طالبا وطالبة، أما الحد الأدنى للشعبة الادبية 278 درجة بنسبة 67.8%، يشمل 60064 طالبة وطالبة، ليكون إجمالى طلاب المرحلة الثانية 254512 طالب وطالبة.





ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن وجود أماكن شاغر لطلاب المرحلة الثانية، بكليات الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، موضحًا أنه سيتم استثناء الأوائل بالمرحلة الأولى من التنسيق من قواعد التوزيع الجغرافي.



وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، عن توفر أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية "علمى رياضيات" بكليات الهندسة فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بالإضافة لكليات لحاسبات والمعلومات والتخطيط العمرانى والفنون الجميلة قسم عمارة، والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة.



وذكر أن بعض الكليات مازالت بها أماكن شاغرة فى المرحلة الثانية وأبرزها هندسة المطرية بحلوان وهندسة سوهاج وأسيوط والسويس وأسوان والمنيا، الفيوم، كما أعلن عن أماكن شاغرة بشعبة الكليات الأدبية، فى كليات التجارة والآداب، والتربية والحقوق والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، وغيرها من الكليات النظرية فى المرحلة الثانية.















