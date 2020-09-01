تحرير 341 محضر إشغال طريق خلال حملة بمركز ملوى بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والإزدحام وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار فى فض الأسواق، ورفع مستوى النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من أجل الارتقاء بالمجتمع.

من جانبه أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس المركز، انه خلال الحملات، تم تنفيذ 341 محضر إشغال، تنوعت ما بين، (غرامات فورية، وازالات إدارية، واشغال طريق، وبائعة متجولين، وبيئة، وبدون ترخيص)، وذلك بشارع العرفانى وشارع الجلاء وشارع تونى بيك وشارع سيف وامتداد شارع العرفانى، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.