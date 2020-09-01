تجديد حبس المتهم بقتل طبيب روض الفرج 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب ـ عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج، حبس مسجل خطر متهم بقتل طبيب بروض الفرج، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، نجحت في كشف ملابسات العثور على جثة طبيب ملقاة داخل شقته بمنطقة روض الفرج، وتمكّنت من ضبط المتهم وهو مسجل خطر الذي ارتكب الجريمة بدافع السرقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بمقتل طبيب شهير بمنطقة روض الفرج، فانتقل فريق من رجال المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية، أن الضحية مصاب بطعن ويرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد معه أي متعلقات شخصية، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.