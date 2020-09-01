اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبر

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 11:33 ص
تأجيل جلسة محاكمة البشير و27 آخرين بقضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبر محاكمة عمر البشير
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت المحكمة الجنائية الكبرى فى السودان، اليوم الثلاثاء تأجيل جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989، إلى يوم 15 سبتمبر الجارى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

كانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضى، أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة، وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز، فإن عمر البشير ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السودانى، وهى اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.

وقاد البشير فى 1989 انقلابا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدى، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابى، ويعتبر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.


السودان

اخبار السودان

عمر البشير

محاكمة عمر البشير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استئناف محاكمة عمر البشير و27 آخرين بقضية انقلاب يونيو 1989 بالسودان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:05 م

السودان.. إلقاء القبض على رئيس البرلمان فى عهد عمر البشير

الأحد، 26 يوليه 2020 08:47 م

هل تحدث الرئيس السودانى الأسبق عمر البشير داخل قاعة المحكمة أول أمس؟

الخميس، 23 يوليه 2020 06:51 م

تأجيل محاكمة عمر البشير ومعاونيه إلى 11 أغسطس المقبل.. المحكمة تسمح لأسر المتهمين بمقابلتهم.. رفض طلب الإفراج عن متهمين.. وجدل بين هيئة الدفاع عن الرئيس السودانى السابق والمحكمة فى قضية انقلاب 1989

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 04:55 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة