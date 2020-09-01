بروكسل (أ ش أ)

سجلت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة واحدة و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت وكالة أناء (آكي) الإيطالية أن التقرير اليومى لمركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة البلجيكية أشار إلى أنه "لا يزال معدل العدوى مرتفعًا نسبيًا وهذا يعني أن الوباء يواصل انتشاره ولكن بشكل أبطأ من السابق".