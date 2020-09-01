بابا الفاتيكان: كورونا أثبت قدرة الأرض على التعافى إذا سمحنا لها بالراحة

أ ش أ

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت أن الأرض تستطيع أن تتعافى إذا سمحنا لها أن تأخذ قسطا من الراحة، منوها بضرورة حث الشعوب على أن تتبنى أنماطا حياتية أكثر بساطة لمساعدة الكوكب الذي يئن تحت وطأة الطلب المستمر للنمو الاقتصادي.

وأضاف بابا الفاتيكان - في رسالة مكتوبة بمناسبة اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة اليوم /الثلاثاء/، ونشرت النسخة الإلكترونية لصحيفة "الجارديان" البريطانية مقتطفات منها اليوم - "بطرق ما، قادتنا الجائحة الحالية لاكتشاف أنماط حياتية مستدامة وأكثر بساطة".

وأردف قائلا: "يمكننا بالفعل أن نرى كيف تستطيع الأرض أن تتعافى إذا سمحنا لها أن تأخذ قسطا من الراحة .. فالهواء أصبح أكثر نقاءً والمياه أكثر نظافة وعادت الحيوانات إلى أماكن كثيرة كانت قد اختفت منها سابقا... الجائحة أوصلتنا إلى مفترق طرق".

وحث بابا الفاتيكان الأشخاص على استغلال الفرصة للتفكير في عاداتهم الخاصة باستخدام الطاقة والاستهلاك والنقل والنظام الغذائي.

وأضاف البابا فرنسيس أنه حتى الآن الطلب المستمر للنمو ودورة الإنتاج والاستهلاك اللانهائية تستنزف عالم الطبيعة، وتابع قائلا: "الخليقة تئِن".

وخلال مناشدته العاجلة الأحدث لمساعدة البيئة الهشة، جدّد البابا فرنسيس دعوته لإلغاء الديون عن الدول الأكثر ضعفا، مشيرا إلى أن هذا الفعل سيكون عادلا نظرا لأن الدول الغنية استغلت الموارد الطبيعية للدول الأكثر فقرا.