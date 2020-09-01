القوى العاملة تعلن تعيين 48 من ذوى القدرات الخاصة فى 7 شركات بالإسكندرية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أنه فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم ورعاية ذوى القدرات الخاصة والعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة ودمجهم بالمجتمع، تم توفير 48 فرصة عمل لهذه الفئة فى 7 شركات ، بالتنسيق بين مديريتى القوى العاملة والتربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.



وفى نفس السياق قال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة: إن فرص العمل التى تم توفيرها لذوى القدرات الخاصة من خريجى التعليم الفنى ومدارس التربية الخاصة بمصانع برج العرب ، والعامرية، حيث تم عقد الاختبارات المبدئية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظائف، وذلك بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة، وتم توجيه المتقدمين لاستكمال مسوغات التعيين.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية أنه سوف سيتم متابعتهم من قبل المفتشة بمكتب التشغيل بمنطقة برج العرب دعاء حسنين، حتى استلامهم عقود العمل وتوزيعهم على خطوط الإنتاج بالمصانع المعينين بها .







