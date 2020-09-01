القبض على 9 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بجهينة سوهاج

سوهاج _ محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، برئاسة الرائد محمد جا دالله رئيس وحدة مباحث المركز، من ضبط 9 أشخاص أثناء القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل عامل بدائرة المركز، تم التحفظ على المتهمين وأدوات الحفر، وتم إخطار هيئة الاثار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بورود بلاغ من إدارة النجدة عن قيام عامل بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل منزله بمساعدة أخرين.

تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد جاد الله، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، بقيام المدعو أحمد م خ م 34 سنة عامل ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الأثار بمنزله.

انتقل مأمور وضباط المركز وتم ضبط مالك المنزل وكل من علي أ أ ع 54 سنة صاحب مكتب مقاولات – ويقيم دائرة مركز البرلس كفر الشيخ وأحمد ع ع ب 32 سنة حاصل علي ليسانس شريعة وقانون ويقيم ميت غمر الدقهلية ومصطفي ا م أ 31 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طهطا وأحمد م ع م 26 سنة عامل وخالد م ع ح 30 سنة عامل وأحمد م ع م 26 سنة عامل ويقيمون دائرة المركز وفتحي ا م ح 19 سنة طالب ويقيم دائرة المركز ومنتصر ع ج 40 سنة مقاول ويقيم دائرة مركز أخميم

وتبين وجود حفره دائريه الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق حوالي 6 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمه وبمواجهة المتهمين إعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.