الشرطة تلقى القبض على مدرس وتشميع سنتر دروس خصوصية بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

ألقت قوات الشرطة، القبض على مدرس داخل أحد سناتر الدروس الخصوصية بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وتشميع سنتر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة من أحد المواطنين بقيام أحد المدرسين بفتح سنتر للدروس الخصوصيه بمنطقة الجمهوريه، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بالتنسيق مع حى ثان المحله، وتم مداهمة السنتر والقبض على مدرس وتشميع السنتر واقتياده للقسم لتحرير محضر وإحالته للنيابة العامة.