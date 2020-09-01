البابا فرنسيس يعلن انطلاق "يوبيل الأرض" بدءا من اليوم وحتى 4 أكتوبر المقبل

ريهام عبد الله

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أنه سيبدأ الاحتفال بيوبيل الأرض، بدءا من اليوم الثلاثاء الذى يمثل اليوم العالمى للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وحتى يوم 4 أكتوبر المقبل، قائلا: "يدعونا يوبيل الأرض مرة أخرى لكي نفكر في الآخرين، وخاصة في الفقراء والأكثر ضعفاً".

وقال بابا الفاتيكان فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحتفل اليوم باليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. من هذا التاريخ، وحتى الرابع من أكتوبر، سنحتفل بيوبيل الأرض مع إخوتنا المسيحيين من مختلف الكنائس والتقاليد".



البابا فرنسيس



بابا الفاتيكان

وتابع: يدعونا يوبيل الأرض مرة أخرى لكي نفكر في الآخرين، وخاصة في الفقراء والأكثر ضعفاً. نحن مدعوون لكي نقبل مجدّدًا مشروع الله الأصلي والمحبّ للخليقة كميراث مشترك، يوبيل الأرض زمن ملائم لكي نتذكر دعوة الخليقة الأصليّة بأن تكون جماعة محبة. نحن موجودون فقط من خلال العلاقات: مع الله الخالق، ومع الإخوة والأخوات، ومع جميع المخلوقات التي تقيم في بيتنا المشترك".



البابا فرنسيس يعلن انطلاق يوبيل الأرض



تغريدات البابا فرنسيس

واستمر: "يوبيل الأرض هو زمن للرجوع إلى الله خالقنا المُحب. لا يمكننا أن نعيش في انسجام مع الخليقة بدون أن نكون في سلام مع الخالق، مصدر كلّ الأشياء وأصلِها".