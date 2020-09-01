اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس يعلن انطلاق "يوبيل الأرض" بدءا من اليوم وحتى 4 أكتوبر المقبل

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:34 م
البابا فرنسيس يعلن انطلاق "يوبيل الأرض" بدءا من اليوم وحتى 4 أكتوبر المقبل البابا فرنسيس
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، أنه سيبدأ الاحتفال بيوبيل الأرض، بدءا من اليوم الثلاثاء الذى يمثل اليوم العالمى للصلاة من أجل العناية بالخليقة، وحتى يوم 4 أكتوبر المقبل، قائلا: "يدعونا يوبيل الأرض مرة أخرى لكي نفكر في الآخرين، وخاصة في الفقراء والأكثر ضعفاً".

وقال بابا الفاتيكان فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يحتفل اليوم باليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة. من هذا التاريخ، وحتى الرابع من أكتوبر، سنحتفل بيوبيل الأرض مع إخوتنا المسيحيين من مختلف الكنائس والتقاليد".

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

وتابع: يدعونا يوبيل الأرض مرة أخرى لكي نفكر في الآخرين، وخاصة في الفقراء والأكثر ضعفاً. نحن مدعوون لكي نقبل مجدّدًا مشروع الله الأصلي والمحبّ للخليقة كميراث مشترك، يوبيل الأرض زمن ملائم لكي نتذكر دعوة الخليقة الأصليّة بأن تكون جماعة محبة. نحن موجودون فقط من خلال العلاقات: مع الله الخالق، ومع الإخوة والأخوات، ومع جميع المخلوقات التي تقيم في بيتنا المشترك".

البابا فرنسيس يعلن انطلاق يوبيل الأرض
البابا فرنسيس يعلن انطلاق يوبيل الأرض

 

تغريدات البابا فرنسيس
تغريدات البابا فرنسيس

واستمر: "يوبيل الأرض هو زمن للرجوع إلى الله خالقنا المُحب. لا يمكننا أن نعيش في انسجام مع الخليقة بدون أن نكون في سلام مع الخالق، مصدر كلّ الأشياء وأصلِها".


البابا فرنسيس

بابا الفاتيكان

يوبيل الأرض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة