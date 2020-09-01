استشاري علاقات أسرية توضح أهمية "الإيموشن" كوسيلة للغة الجسد على السوشيال

إبراهيم سعيد

أكدت الدكتورة أمل رضوان استشاري علاقات أسرية، على أهمية الالتزام بقواعد التواصل على السوشيال ميديا واحترام الآخرين.

وشددت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، على ضرورة احترام خصوصية الآخرين، والانصات في التواصل مع الآخرين.

وأوضحت أهمية لغة الجسد وتأثير الكلمات للتواصل على السوشيال ميديا، قائلًة إن التواصل عن طريق الشات أو الواتس يفتقد لعناصر مهمة في عملية التواصل، وبالتالي تم استحداث "الإيموشن"، كوسيلة بديلة عن لغة الجسد.

وعن مشاهير السوشيال ميديا، قالت: "لا يمكن وصف شخص بأنه شخص مؤثر على السوشيال إلا بعد قيامه بعمل إيجابي بعيد عن بحث الشخص عن الشهرة.. ولذا لا بد من تغيير المسميات الدراجة على السوشيال".

وفى سياق متصل، قالت الدكتور نانسى توفيق، استشارى العلاقات الاسرية والتربية الإيجابية، إن تكرار أعمال العنف ضد الأطفال خلال الفترة الأخيرة يرتكز على عدة عوامل، يأتى في مقدمتها المواد الكارتونية والأفلام التي يشاهدها الأطفال ويحاولون تقلديها، مما ينتج عنه أعمال العنف المختلفة، ذلك بجانب غياب الوعى من الطفل، فالطفل لم يكن يمتلك الوعى الكامل فيما قبل، وهو ما يتسبب في تعرض الطفل لعنف من طفل مثله.