إخلاء سبيل 5 أشخاص اشتبه بحوزتهم 4 تماثيل أثرية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أمر المستشار موسى عبد البارى مدير نيابة مركز بنها بالقليوبية، وبإشراف المستشار على حسن المحامى العام الأول لنيابات القليوبية، إخلاء سبيل 5 أشخاص، كان قد تم ضبطهم على الطريق الإقليمى بنطاق دائرة مركز بنها، وبحوزتهم 4 قطع يشتبه فى كونها أثرية.

وأكدت النيابة أنه تم فحص القطع الـ 4 التى تم ضبطها من قبل قوات الأمن بواسطة الإدارة العامة للآثار، والتى تؤكد أنها غير مدرجة بجدول الآثار وليست أثرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط 4 قطع يشتبه فى كونها أثرية بحوزة 5 أشخاص يستقلون سيارة بدون لوحات معدنية على الطريق الإقليمى دائرة مركز بنها.

وتلقى اللواء فخرالدين العربى مدير الأمن إخطارا من كمين الطريق الإقليمى بدائرة مركز بنها، يفيد ضبط 4 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها، داخل سيارة بدون لوحات معدنية مستأجرة، بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة بنها وبداخلها 5 أشخاص "سائق ولحام معادن و3 عاطلين"، مقيمين بمحافظتى البحيرة والإسكندرية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بأن المضبوطات المشار إليها خاصة بأحدهم، والذى قرر بعثوره عليها عن طريق التنقيب بإحدى المزارع بناحية مركز أبو المطامير بالبحيرة، والسابق عمله بها وقيامه منذ فترة بتسليمها لأحد أقاربه بمدينة الإسماعيلية للتصرف فيها بالبيع، وعقب فشله فى ذلك توجه إليه وتحصل منه على المضبوطات.