8 مراكز بالقليوبية تسجل صفر كورونا.. و6 إصابات جديدة بـ3 مدن

القليوبية إبراهيم سالم

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز الخانكة، وبنها، وطوخ. فيما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي العبور، والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وقليوب، وقها، وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9254 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الاثنين وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1183 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1027 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 451 حالة إصابة.