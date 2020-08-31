اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

8 مراكز بالقليوبية تسجل صفر كورونا.. و6 إصابات جديدة بـ3 مدن

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:50 م
8 مراكز بالقليوبية تسجل صفر كورونا.. و6 إصابات جديدة بـ3 مدن مستشفيات العزل- صورة أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز الخانكة، وبنها، وطوخ. فيما سجلت 8 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي العبور، والقناطر الخيرية، وشرق وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر، وقليوب، وقها، وكفر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 9254 حالة إصابة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الاثنين وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2419 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1183 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1027 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 451 حالة إصابة.


فيروس كورونا

علاج كورونا

لقاح فيروس كورونا

مستشفيات القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحة القليوبية ردا على مريض بمستعمرة الجذام: لا ينصح بتركيب مفصل بالركبة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2020 10:10 ص

"صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ وتوقف الإجازات

الإثنين، 10 أغسطس 2020 03:06 ص

وكيل صحة القليوبية ومدير الرعاية الأساسية يتفقدا الوحدات الصحية في عيد الأضحى "صور"

السبت، 01 أغسطس 2020 11:48 ص

صحة القليوبية تستعد لعودة الخدمة العادية.. و 6 حالات كورونا برعاية "قها"

الجمعة، 31 يوليه 2020 01:36 م

"صحة القليوبية" تشكل هيكلا إداريا جديدا لمستشفى قها المركزى

الخميس، 30 يوليه 2020 03:11 ص

"صحة القليوبية" تعلن فحص 8521 مواطنا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

السبت، 25 يوليه 2020 06:29 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة