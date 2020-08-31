اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:37 م
خالد صلاح
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وفاة رئيس الهند السابق موكرجى متأثرا بفيروس كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:16 م
وفاة رئيس الهند السابق موكرجى متأثرا بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي اليوم الاثنين بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان موكرجي في غيبوبة عميقة وضع خلالها على جهاز تنفس صناعي بعد إصابته بالتهاب رئوي.

والراحل كان سياسيا مخضرما تولى وزارتي الشؤون الخارجية والمالية في حكومتين سابقتين.

وقال مكتب الرئيس رام ناث كوفيند على تويتر "وفاته تمثل نهاية عصر".

وأكدت الفحوص إصابة موكرجي بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، يوم العاشر من أغسطس. وكان يُعالج بالمستشفى منذ ذلك اليوم.

 


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فيروس كورونا

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