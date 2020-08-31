وفاة رئيس الهند السابق موكرجى متأثرا بفيروس كورونا

رويترز

قال نجل الرئيس السابق للهند براناب موكرجي ومكتب الرئيس الحالي إن موكرجي توفي اليوم الاثنين بعد أن أمضى أسابيع في المستشفى لتلقي العلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.