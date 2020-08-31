وزيرة خارجية كوريا تتحمل مسئولية قضية التحرش الجنسى لدبلوماسى كورى بنيوزيلندا

وكالات

قالت وزيرة الخارجية فى كوريا الجنوبية، كانج كيونج-هوا، اليوم، الاثنين، بشأن قضية التحرش الجنسى التي تورط فيها دبلوماسى كورى جنوبى فى نيوزيلندا، إنها ستتحمل المسؤولية بأى شكل من الأشكال عن القضية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية أن وزيرة الخارجية قالت فى اجتماع اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والتوحيد، إنها ستتحمل المسؤولية السياسية، وذكرت أنه منذ توليها منصبها، سعت إلى التعامل مع قضية التحرش الجنسي من حيث المبدأ أكثر من أي وقت مضى، لكن النتائج غير مرضية، وأضافت أنها ستتحمل المسؤولية حتى لو لم ينص تقرير حكومي ذا صلة مسؤولية الوزير.

وأعربت عن تعاطفها مع الضحية النيوزيلندي لقضية التحرش الجنسي التي وقعت في أواخر عام 2017.

وفي اجتماع اللجنة الذي عقد في يوم 25 أغسطس، كانت الوزيرة كانج، قد رفضت الاعتذار للشعب النيوزيلندى وضحية التحرش الجنسي.

وفيما يتعلق برفضها الاعتذار، قالت الوزيرة إنه كان هناك حاجة لمزيد من التحقق من القضية، مضيفة أنها كانت حذرة لأن الاعتذار العلني من الوزير له تداعيات سياسية ودبلوماسية وقانونية.