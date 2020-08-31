نائب محافظ سوهاج يتابع سير العمل فى إدارة خدمة المواطنين بالمنشاة

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور أحمد سامي القاضي ، نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارة خدمة المواطنين بمركز ومدينة المنشاة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور ممدوح عباس رئيس المركز، والطاهر موهوب ، مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واطلع "القاضى" على العمل فى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موضحا أن تلك الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجى، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين.

ووجه نائب محافظ سوهاج، بضرورة تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وأكد نائب المحافظ ،توفير كافة الاحتياجات التى تساعد إدارات خدمة المواطنين في القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة في الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن السوهاجي .



نائب المحافظ يتفقد إدارة خدمة المواطنين بالمنشاة



نائب المحافظ يتفقد إدارة خدمة المواطنين بالمنشاة



نائب المحافظ يتفقد إدارة خدمة المواطنين بالمنشاة



نائب المحافظ يتفقد إدارة خدمة المواطنين بالمنشاة