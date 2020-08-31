من بيع الأحذية لـ كلية الطب.. الطالبة آية طه حسين توجه رسالة للشباب

كتب أيمن رمضان

قالت والدة الطالبة آية طه حسين، الحاصلة على 99.51%، بمجموع 408 درجات، إن زوجها أصيب بمرض منعه من القدرة على العمل، ما دفعها لاستكمال مسيرته خاصة وأن لديها أبنان أحدهم 6 سنوات والآخر 4 سنوات، وتابعت: "فرش الأحذية كان يعمل عليه زوجى وبعد مرضه أجبرت على النزول والعمل والسفر من أجل شراء البضاعة حتى تتمكن من الإنفاق على أسرتها".



وأضافت "والدة آية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها من مدينة "شبراخيت"، بمحافظة البحيرة، وهى تعمل على هذا الفرش منذ 20 عاماً، معربة عن سعادتها تجاه نجاحها فى تربية أسرتها وتفوق ابنتها ودخولها كلية الطب.



من جانبها، وجهت "آية طه حسين"، خلال اتصال مشترك، رسالة إلى الشباب المصرى قالت خلالها: "لا يوجد شىء اسمه مستحيل ومن يضع فى عقله مصطلح المستحيل لا يستطيع تحقيق أى شىء".