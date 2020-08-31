ملوك الشمس يبدأ استقبال الزوار فى التشيك ..وتوقعات بجذب 300 ألف زائر × 6 شهور

كتبت أمال رسلان

يفتح معرض "ملوك الشمس" للآثار المصرية أبوابه أمام الزوار بالمتحف القومى بالعاصمة التشيكية براج وذلك بعد افتتاحه الرسمى من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش.

ويتزامن افتتاح معرض "ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتى فبراير 2021، ويتوقع منظمو المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته فى براج أكثر من 300 ألف زائر.

ويعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالاضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى أن المعرض سوف يجذب عددا كبيرا من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.

ومن جانبه قال بارتا، إن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة ابو صير، وأن المعرض من أكثر المعارض أهمية لأنه أول معرض للآثار المصرية في براج، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة كما أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بالحلم الذى أصبح حقيقة، مقدما الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.