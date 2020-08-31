اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ملوك الشمس يبدأ استقبال الزوار فى التشيك ..وتوقعات بجذب 300 ألف زائر × 6 شهور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:30 ص
ملوك الشمس يبدأ استقبال الزوار فى التشيك ..وتوقعات بجذب 300 ألف زائر × 6 شهور معرض ملوك الشمس
كتبت أمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتح معرض "ملوك الشمس" للآثار المصرية أبوابه أمام الزوار بالمتحف القومى بالعاصمة التشيكية براج وذلك بعد افتتاحه الرسمى من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، ورئيس الوزراء التشيكي أندرية بابيش.
 
ويتزامن افتتاح معرض "ملوك الشمس" مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ستة أشهر، حتى فبراير 2021، ويتوقع منظمو المعرض أن يستقبل خلال فترة إقامته فى براج أكثر من 300 ألف زائر.
 
ويعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة ابو صير الأثرية؛ من بينها  رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالاضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.
 
وأعرب وزير السياحة والآثار عن ثقته فى أن  المعرض سوف يجذب عددا كبيرا  من الزائرين ليس فقط من المواطنين التشيك ولكن من الدول المجاورة وتشجيعهم على زيارة مصر لمشاهدة الأوجه المختلفة لحضارتها العريقة والاستمتاع بشواطئها الخلابة وشمسها المشرقة وجوها الدافئ.
 
ومن جانبه قال بارتا، إن المعرض فرصة للعودة إلى وقت عصر بناة الأهرامات لعرض القطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة ابو صير، وأن المعرض من أكثر المعارض أهمية لأنه أول معرض للآثار المصرية في براج، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة كما أنه جاء في أيام عصيبة وقت أزمة فيروس كورونا المستجد، واصفا إياه بالحلم الذى أصبح حقيقة، مقدما الشكر إلى مصر والتشيك لتحقيق هذا الحلم.
 

ملوك الشمس

التشيك

معرض اثرى

اخبار مصر

الآثار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة يتفقد معرض ملوك الشمس بالتشيك ويشيد بجهود المنظمين

الأحد، 30 أغسطس 2020 02:28 م

"ملوك الشمس" يتألقون من جديد فى قلب أوروبا.. العنانى يفتتح معرضا أثريا بالعاصمة التشيكية براج ويبحث مع المسئولين استعادة الحركة السياحية.. نائب الوزير: سيكون فرصة للترويج للسياحة قبل الموسم الشتوى

الأحد، 30 أغسطس 2020 05:00 ص

أبرز المعلومات عن معرض الآثار المصرية "ملوك الشمس" فى التشيك × 6 نقط

السبت، 29 أغسطس 2020 07:00 م

وزير الآثار يزور التشيك اليوم استعدادا لافتتاح متحف ملوك الشمس

السبت، 29 أغسطس 2020 08:00 ص

وزير السياحة والآثار يفتتح متحف "ملوك الشمس" بالتشيك الأسبوع المقبل

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة