مستشار الرئيس اللبنانى: مصطفى أديب سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية

قال رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني، إن السفير مصطفى أديب حصل على 90 صوتا من أصل 120 من أعضاء مجلس النواب، حيث يحظى بتأييد كبير من أعضاء مجلس النواب لتولى رئاسة الحكومة.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، إلى أن مصطفى أديب سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، مضيفا أن التوجيه للسفير مصطفى أديب هو تعيين وزراء أصحاب اختصاصات.
وأوضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجرى سيلتقى سعد الحريرى غدا، مضيفا: أن الرئيس ماكرون سيلتقى العديد من القيادات السياسية، كما أنه ستكون له زيارة لمرفأ بيروت لمعرفة آخر تطورات العمل.
ولفت إلى أن هناك أحياء دمرت بسبب انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن التحقيقات فى مرفأ بيروت ما زالت مستمرة.
مستشار الرئيس اللبنانى: مصطفى أديب سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانيةالإثنين، 31 أغسطس 2020 10:47 م
مصطفى أديب رئيس حكومة لبنان
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قال رفيق شلالا مستشار الرئيس اللبناني، إن السفير مصطفى أديب حصل على 90 صوتا من أصل 120 من أعضاء مجلس النواب، حيث يحظى بتأييد كبير من أعضاء مجلس النواب لتولى رئاسة الحكومة.
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