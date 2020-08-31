محافظ دمياط: إزالة تعديات بناء مخالف على أملاك الدولة بسوق 101 برأس البر

دمياط - فريق المحافظات

أوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة للتصدى للتعديات والمخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث أكدت أنه تم أمس الأحد تنفيذ الإزالة لعقار مكون من طابق أرضى وطابقين علويين تم بناؤه بالمخالفة على أملاك الدولة بسوق 101 برأس البر، تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، وبتواجد اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وقوات الشرطة.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأمن حققت مؤشرات عالية فى مستويات التعامل مع المخالفات والتعديات، مؤكدة أن تلك الأعمال لازالت جارية لفرض القانون بكل حسم وقوة.

وكان قد تابع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اليوم الجمعة، أعمال طلاء وجهات المبانى على الطبيعة بنطاق مدينة دمياط كما تابع أعمال دهان واجهات العمارات بالمدينة باللون «البيج» مشيرًا إلى أن المبانى الجديدة لن يتم توصيل أى مرافق بها إلا بعد الانتهاء من تشطيب الواجهات أما المبانى القديمة، يتم إخطار أصحابها بضرورة الالتزام والانتهاء من أعمال الدهان للمنازل الموجودة بالطرق الرئيسية والفرعية.

وتفقد نائب المحافظ عددا من الشوارع لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ووجه بالاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالشوارع أولا بأول حرصا على صحة وسلامة المواطنين وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.