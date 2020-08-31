لحظة سقوط طفل في بلاعة أثناء سيره مع والدته بكفر الشيخ..فيديو

كفر الشيخ محمد سليمان

رصد فيديو نشرعلى مواقع التواصل الاجتماعى، سقوط طفل فى بلاعة مفتوحة للصرف الصحى أثناء سيره بجوار والدته فى أحد شوارع محافظة كفر.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، من رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، على حالة الطفل أحمد محمد رزق بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى بعزبة عمرو، أثناء سيره بجوار والدته، خلال زيارته له بالمستشفى العام، لمتابعة حالته، وتقديم الخدمات الطبية له، رافقه خلالها عمرو البشبيشي ، نائب محافظ كفر الشيخ ، والدكتورة هيام الطباخ ، معاون محافظ كفر الشيخ ،والدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري ، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ ، والدكتور رفعت توفي نائب مدير المستشفى .

وكان اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أمر بنقل الطفل من عزبة عمرو التابعة لمركز مطوبس ،لمستشفى كفر الشيخ العام ، ونقلته سيارة الإسعاف فجر اليوم للمستشفى ، وتم حجزه بأحد حجرات المستشفى لمتابعته من قبل أطباء المستشفى ومتابعة من الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أحمد الجنزوري ، مدير مرفق الإسعاف، وتم إجراء أشعة رنين للطفل وحالته مستقرة كما قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ إجراء تحقيق عاجل، وإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق.

ومن جانب آخر أثنى والد الطفل على متابعة اللواء جمال نور الدين لحالة طفله ونقله للمستشفى العام وإجراء الكشف الطبي عليه إضافة لإجراء أشعة مقطعية للاطمئنان على حالة الطفل وأنه يشيد بالاهتمام بحالة نجله،وأن حالة نجله مستقرة فقد أصيب لسقوطه في بلاعه صرف تحت الإنشاء ، وتم نقله لمستشفى مطوبس المركزي وأجريت له الإسعافات لإصابته بجرح أعلى أذنه ،مؤكداً أن المحافظ تعامل مع واقعة نجله من جانب انساني،واعتبره أحد أحفاده ،فشعره بأن هناك مسؤولين لا يتهاونون مع المخطئين.