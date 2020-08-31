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لا مد للتصالح فى مخلفات البناء بموجز المحافظات من تليفزيون اليوم السابع

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:24 م
لا مد للتصالح فى مخلفات البناء بموجز المحافظات من تليفزيون اليوم السابع موجز المحافظات
كتب محمود حسن

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بث تليفزيون اليوم السابع، موجزا لأهم أخبار المحافظات، أعده الزميل محمود حسن، وقدمته نسرين فؤاد.


وفى البداية جاء الخبر الهام من مجلس الوزراء، حيث يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيسُ الوزراء، اجتماعا مع وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان لمتابعة موقف إزالة مخالفات البناء.


وكان مدبولي، قد عقد اجتماعا لمتابعة عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذُها في محافظة الجيزة، وشدد رئيسُ مجلس الوزراء على ضرورة التصدي لأي بناءٍ عشوائي على الأراضي الزراعية وإيقافه على الفور، على أن يتم التعاملُ مع هذا الملف بكل حسم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في التعامل الفوري إزاء المخالفات، مشددا على استمرارِ تحويل أي محاولةٍ للبناء المخالف على هذه الأراضي للنيابة ِالعسكرية فورا.


في الوقت نفسه قررت اللجنةُ العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعدِ رئيس الجمهورية، استمرارَ الموجةِ السادسةَ عشرة لإزالةِ التعديات على أراضى الدولة حتى 15 سبتمبر الجارى.
 

نسرين فؤاد
نسرين فؤاد

 

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هذه الموجه سوف تَستكملُ اجراءاتِها لتحقيق المستهدفِ منها واستردادِ حق الشعب ومواجهةِ ظاهرة التعدي على أراضي الدولة والقضاءِ عليها نهائيًا.


وأشار تقريرُ وزارةِ التنمية المحلية، إلى أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالةِ أكثر من 15 ألف و420 حالةَ تعدٍ، واستردادِ نحو مليونين و 900 الف متر مربع.

 

وإلى الجيزة حيث واصلت محافظةُ الجيزة، اليوم الاثنين، أعمالَ إخلاء بلوكات أرض المطار الداهمةِ الخطورة بحى شمال الجيزة، حيث تم نقلُ وتسكين نحو 24 أسرةً من سكان البلوكات بمساكن عثمان بالسادس من أكتوبر، وتم توفيرُ سياراتٍ لنقل الآثاث والأجهزة والأمتعة وكافةِ الأغراض والمتعلقات الخاصة بالمواطنين للتسهيلِ عليهم.

 

وبدأت محافظةُ الجيزة فى إخلاء  سبعة7 بلوكات بمنطقةِ أرض المطار بحى شمال الجيزة، وذلك بعد صدورِ قرارِ مركز بحوث الإسكان والبناء بوجودِ خطورة على حياة المقيمين بها، وعدم جدوى الترميم، وكذا قرارِ لجنةِ المنشآت الآيلةِ للسقوط بإزالة تلك البلوكات حتى سطح الأرض.


زار اللواء جمال نور الدين، محافظُ كفر الشيخ، الطفل أحمد رزق بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك بعد أن تداول روادُ مواقع التواصل فيديو مروع لسقوطهِ فى بلاعةِ صرفٍ صحى أثناء سيره بجوار والدته.


وكان محافظ ُكفر الشيخ، قد أمر بنقل الطفل للمستشفى العام بكفر الشيخ، وإجراءِ كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من استقرار وسلامةِ حالته، كما أمر بإجراء تحقيقٍ عاجل، وإحالة المسئولين عن الواقعة للتحقيق.



وإلى عروس البحر المتوسط، حيث أعلنت شركةُ مياه الإسكندرية، انقطاعَ مياه الشرب عن مناطقَ مرغم والعامرية غرب الإسكندرية، وذلك نظرا لعطلٍ وكسرٍ مفاجئ فى خط ٍرئيسى حيث سيتم إضعافُ المياه غربَ الإسكندرية ، بدءا من الكيلو 19 وحتى الكيلو 29 بالطريق الصحراوى، موضحة ًأنه سوف يعادُ ضخِ مياه الشرب عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح .

 

شنت الإدارةُ العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية المكبرة بعددٍ من المحافظات، حيث أسفرت الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبطِ 1170 مخالفةً لتجاوز السرعةِ المقررة و 122 مخالفة للسير بدون تراخيص وتم إتخاذُ الإجراءات القانونية اللازمة.
 


ودعت محافظةُ الشرقية فى جنازةٍ مهيبة أمس، شهيدَ الواجب الوطنى الشهيد النقيب محمد عادل المعصراوى، الذى استشهد خلال تأديةِ واجبه الوطني بسيناء، وتقدم الجنازة نوابُ دائرة منيا القمح وعددٌ من شخصيات العامة والأهالى.


وقدم رئيسُ المدينة خالصَ تعازى الدكتور ممدوح غراب، محافظْ الشرقية، لأسرة ِالشهيد .


موجز المحافظات

التصالح في المخالفات

مهلة التصالح فى المخالفات

مساكن أرض مطار امبابة

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