اليوم السابع
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ضبط 4500 علبة سجائر وإكسسوارات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمطروح

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:43 م
ضبط 4500 علبة سجائر وإكسسوارات مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمطروح جانب من الحملة
مطروح - حسن مشالي

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تواصل مديرية تموين مطروح جهودها فى متابعة ومراقبة الأسواق والمحلات، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة، حيث تمكنت حملة تموينية من ضبط 4500 علبة سجائر وكميات من الملابس والإكسسوارت مجهولة المصدر.

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد أن حملة تموينية من إدارتى الرقابة والتجارة الداخلية بمديرية تموين مطروح، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية المهمة التى منها إحباط محاولة تجميع كميات كبيرة من السجائر بغرض الاحتكار والبيع فى السوق السوداء بعدد 4500 علبة سجائر، بالإضافة الى مخالفة عرض و بيع ملابس وإكسسوارات محمول مجهولة المصدر بدون فواتير أو مستندات عبارة عن 16 قطعة تيشرت، 75 قطعة بندانة حريمى، عدد 9 بنطلون جينز، وإكسسوارات محمول (71 لاصقة شاشة وكوابل داتا وجرابات)، وبالإضافة الى مخالفات بيع بأزيد لكروت شحن الموبايل.

وأضاف مدير تموين مطروح أنه تم التحفظ على المضبوطات من السجائر التى تم تجميعها والملابس وإكسسوارات المحمول مجهولة المصدر وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

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