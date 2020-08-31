رئيس مجلس النواب ينعى الشعب الليبى فى وفاة رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة

كتب محمود حسين

تقدم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة والتعازى للشعب الليبيى، فى الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات.

وقال فى برقية عزاء: "يتقدم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، بصادق المواساة والتعازى للشعب الليبى الشقيق، ولأسرة الفقيد الشيخ الطيب الشريف خير الله العبيدى، رئيس المجلس الأعلى لقبائل برقة بدولة ليبيا الشقيقة، وأحد شيوخ قبيلة العبيدات، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".