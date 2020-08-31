رئيس جامعة بنى سويف يكرم الموظفين المحالين على المعاش

بنى سويف هانى فتحى

كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم، الموظفين المحالين على المعاش خلال شهر أغسطس، وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة طوال السنوات الماضية خلال العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير العملية الإدارية بالجامعة، جاء ذلك خلال ترأسه مجلس الجامعة رقم 187 .

وأكد الدكتور منصور، أن الجامعة تحرص على الاستفادة من خبرات العاملين المتميزين المحالين على المعاش خاصة اصحاب الخبرات الإدارية الكبيرة ، لافتا أن الهيكل الإدارى يمثل أحد أهم أضلاع العملية التعليمية بالجامعة، والذى يستكمل مقوماته بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس .

وأضاف رئيس الجامعة، أن العاملين المحالين إلى المعاش هم من وضعوا الأسس وعلموا الأجيال التى تليهم، ليستكملوا مسيرة التنمية، كما دعا العاملين إلى التواصل المستمر مع زملائهم، واستكمال مسيرة حياتهم فى العطاء وبذل الجهد، فى نقل خبراتهم إلى العاملين الحاليين، من خلال رابطة العاملين بالجامعة.

جدير بالذكر أن العاملين المكرمين هم:

عاطف على محمد على-المدينة الجامعية، هانم أحمد محمد- كلية الحقوق، نشأت منير شفيق-إدارة الجامعة، عيد محمد قرنى محمد إسماعيل-المدينة الجامعية، فتحى عبد العزيز عبد العزيز-إدارة الجامعة، لبنى محمد جمال عبد القادر-إدارة الجامعة، هدى فتحى أحمد-كلية الطب البيطرى، رجاء عزت كريم محمد – إدارة الجامعة، رمضان رجب إبراهيم – كلية التعليم الصناعي، عبد الرحمن عبد الحكيم – كلية علوم الأرض، جمال عبد المنعم محمد أحمد-المدينة الجامعية، أيمن محمد على جاد الله – كلية الحقوق، عصام مجلى أحمد – كلية الحقوق، عادل عجمة على سيد – كلية الحقوق، نبيلة حافظ هاشم – كلية الإعلام، هالة حسن محمود حسن – المدينة الجامعية، سليمان نصر فولى – كلية علوم الأرض، محمد أحمد ابو زيد – إدارة الجامعة، وجدى وديع حليم – كلية التربية، أشرف محمد سليمان – كلية التربية، سلوى عبد العظيم عبد الجواد – كلية التجارة، سوسن رضوان حسنين – إدارة الجامعةـ محمد فؤاد طة محمد – كلية علوم الأرض، سعد محمد صادق عبد الحميد – المدينة الجامعية، جمال محمد محمود محمد – المدينة الجامعية، ميمى بسيونى دياب – كلية التجارة، طارق محمد عبد البصير – كلية الهندسة، ربيع فتحى عبد الحميد – كلية الإعلام، منى فهمى تمام – كلية الطب البيطرى، طارق أحمد مختار – كلية السياسة والاقتصاد، ماجدة محمد عبد الجواد – مركز تنمية الموارد البشرية، سونيا على عبد الفتاح – كلية الطب البيطرى.