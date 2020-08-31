بودجوريتشا (أ ش أ)

رفض رئيس جمهورية الجبل الأسود، ميلو ديوكانوفيتش اليوم الاثنين، الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات البرلمانية، داعيا إلى ضرورة انتظار النتائج الرسمية من لجنة الانتخابات، وقال ديوكانوفيتش، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي (الحاكم منذ أكثر من 30 عاما) - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "لا تزال البيانات ترد، لذلك من الصعب حتى الآن الحديث عن الأصوات التي تم الحصول عليها وكذلك عن عدد المقاعد مع الشركاء التقليديين، لدينا الآن 40 مقعدا .. والصراع على الأغلبية في البرلمان مستمر، يجب انتظار النتائج من لجنة الانتخابات".