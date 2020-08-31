وأعلن أكبر ائتلاف معارض "من أجل مستقبل الجبل الأسود" أمس الأحد عن فوزه،، ودعا زعيمه زدرافكو كريفوكابيتش إلى تشكيل حكومة خبراء بعد الانتخابات البرلمانية.
وتنافس في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس 11 حزبا وائتلافا على 81 مقعدا في البرلمان المؤلف من مجلس واحد، حيث ينتخب البرلمان لمدة أربع سنوات.