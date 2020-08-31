جمارك أرقين تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

أسوان – عبد الله صلاح

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانيه بمنفذ أرقين الرابط بين مصر والسودان ، برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيادلة.

وبناء علي مذكرتى معلومات مقدمتان من الرائد أحمد ضياء ، رئيس وحدة البحث الجنائي بمعبر أرقين ، وعبد الفتاح عبده ، مسئول الأمن الجمركي بالمعبر مفادهما اعتزام " الراكب ة " س. ع . ب " تهريب كمية من الأدوية البشرية ، وبالعرض علي، حمدي محمد مكي ، مدير الجمرك قرر تشكيل لجنه ضمت محمود عابد وحسين عبد اللاه ومحمود محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكبة الشخصية تبين وجود قرابة 900 علبة دواء مختلفة الأنواع مخبأه داخل أمتعتها الشخصية ، وقرر أحمد جعفر عطيتو، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 16 لسنة 2020.