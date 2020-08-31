اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعليم القاهرة تعلن استمرار تحويلات المدارس حتى 10 سبتمبر.. اعرف الشروط

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:00 ص
تعليم القاهرة تعلن استمرار تحويلات المدارس حتى 10 سبتمبر.. اعرف الشروط محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ، مرة أخرى، وإتاحة الموقع لتسجيل البيانات تلبية لرغبة أولياء الأمور بداية من الخميس 27-8-2020، وحتى الخميس 10-9-2020.
 
وكانت حددت مديرة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة ضوابط التحويل من مدرسة لأخرى للعام الدراسى المقبل 2020،2021، على النحو التالى:
 
- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر
 
- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة
 
- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب
 
- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع
 
- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا
 
- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين
 
- حال وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها
 
- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).
- اختيار ولى الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها
 
- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات
 
- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة
 
- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة
 
-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي
 
- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات
 

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

 
- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م
 
- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك
 
- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة
 
- على ولى الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي
 
- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية)
 
- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية)
 
- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية)
 
- على ولى الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول
 

ملاحظة

ـ يمنع منعا باتا جمع أو دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى أثناء التقدم للمدرسة.
 
 

تعليم القاهرة

تحويلات المدارس

التعليم

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

شروط تحويل طلاب المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعليم القاهرة: انتظام لجان امتحانات الدبلومات ولاشكاوى.. صور

الأحد، 09 أغسطس 2020 11:54 ص

تعليم القاهرة: افتتاح 3 مدارس زراعية جديدة للتعليم الفنى

الأحد، 26 يوليه 2020 02:47 م

مديرية تعليم القاهرة تحدد موعد امتحان تحديد المستوى للطلاب فى الخارج

الأحد، 19 يوليه 2020 10:43 ص

تعليم القاهرة: مد فترة التقديم لرياض الأطفال لـ10/7/2020

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 10:27 ص

غرفة عمليات تعليم القاهرة: حضور ميدانى لمسئولى الإدارات لمتابعة امتحانات الثانوية

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 09:42 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة