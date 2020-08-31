تعليم القاهرة تعلن استمرار تحويلات المدارس حتى 10 سبتمبر.. اعرف الشروط

كتب سيد الخلفاوى

أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ، مرة أخرى، وإتاحة الموقع لتسجيل البيانات تلبية لرغبة أولياء الأمور بداية من الخميس 27-8-2020، وحتى الخميس 10-9-2020.

وكانت حددت مديرة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة ضوابط التحويل من مدرسة لأخرى للعام الدراسى المقبل 2020،2021، على النحو التالى:

- صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر

- استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة

- الرجاء دفع قيمة استمارة طلب التحويل و قدرها 100 جنيه لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب

- لن يتم التعامل مع الطلب إلا بعد الدفع

- في حالة عدم الدفع خلال 48 ساعة سيتم حذف الطلب تلقائيا

- لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين

- حال وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها

- يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل).

- اختيار ولى الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها

- للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية احدى الرغبات طبقا للكثافات

- لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة

- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر الدخول علي الموقع من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل و معرفة النتيجة

-على ولي الامر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي

- بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة الاولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) و الأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات

بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

- يغلق باب التحويل في 22/8/2020 م

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الاولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) و على ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك

- التحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة

- على ولى الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغي

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية)

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس ثم شهادة ميلاد أصلية)

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي ثم شهادة ميلاد أصلية)

- على ولى الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول

ملاحظة

ـ يمنع منعا باتا جمع أو دفع أى مبالغ مالية تحت أى مسمى أثناء التقدم للمدرسة.