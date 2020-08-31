تعرف على أكبر عمليات الدمج والاستحواذ فى قطاع التأمين العالمى بنهاية 2019

كتب – حسام الشقويرى

تم الإعلان عن إجمالى عمليات الدمج فى قطاع التأمين العالمى فى ديسمبر 2019 بقيمة 12.92 مليار دولار، وفقًا لقاعدة بيانات جلوبال داتا Global Data، بارتفاع قدره 336.3٪ مقارنة بمتوسط الـ 12 شهرًا السابقين والذى بلغ 2.96 مليار دولار، ومن حيث قيمة الصفقات، احتلت أمريكا الشمالية المرتبة الأولى، حيث بلغ إجمالى الصفقات المعلنة 8.27 مليار دولار، ومن من حيث عدد الصفقات، برزت أمريكا الشمالية كأكبر منطقة فى صفقات الدمج والاستحواذ فى قطاع التأمين على الصعيد العالمى، تليها أوروبا ثم آسيا والمحيط الهادئ، وكانت أكبر دولة من حيث نشاط صفقات الدمج والاستحواذ فى ديسمبر 2019 هى الولايات المتحدة بـ31 صفقة تليها المملكة المتحدة بثمانية وفرنسا بأربعة.

وفى عام 2019، اعتبارًا من نهاية ديسمبر 2019، تم الإعلان عن صفقات الدمج والشراء الخاصة بالتأمين بقيمة 43.63 مليار دولار على مستوى العالم، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 50.1٪ على الأساس السنوي، واستحوذت صفقات الدمج والاستحواذ الخمسة الأولى فى صناعة التأمين على 99.6٪ من القيمة الإجمالية حيث بلغت القيمة الإجمالية لصفقات الدمج والاستحواذ الخمسة الأولى فى مجال التأمين 12.87 مليار دولار، مقابل القيمة الإجمالية البالغة 12.92 مليار دولار المسجلة.

و أهم خمس صفقات فى صناعة التأمين فى ديسمبر 2019

1. صفقة استحواذ شركة نيويورك للتأمين على الحياة على شركة Cigna بقيمة 6.3 مليار دولار.

2. الاستحواذ على مجموعة ReAssure Group بقيمة 4.27 مليار دولار من قبل Phoenix Group Holdings

3. صفقة استحواذ شركة Life Holdings بقيمة 1.25 مليار دولار مع Voya Financial

4. الاستحواذ بقيمة 720 مليون دولار على IAS Parent Holdings من قبل IA Financial Group

5. استحواذ Intesa Sanpaolo على شركة RBM Assicurazione Salute مقابل 333.73 مليون دولار