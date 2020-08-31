بتاكل قدام التلفزيون ومبتنامش كويس.. عادات خاطئة هتزود وزنك من غير ما تحس

كتبت نهير عبد النبى

"الإكثار من تناول الدهون يزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة"، جملة نسمعها دائما، ولكن فى حقيقة الأمرلن يؤدي تناول الدهون إلى زيادة الوزن، ولكن يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية إلى زيادة الوزن، ومعظم الأطعمة "قليلة الدسم" أو "الخالية من الدهون" تحتوي في الواقع على نفس عدد السعرات الحرارية التي تحتوي عليها أنواعها كاملة الدسم ، وذلك بسبب السكر المضاف والمواد الكيميائية.

ولكن هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التى تعرضك لزيادة الوزن دون أن تدرك ذلك وحسب ما ذكره موقع eatthis فهى

1:قلة النوم أو كثرة النوم

وفقًا لباحثي Wake Forest ، فإن أخصائيى الحميات الذين ينامون خمس ساعات أو أقل يزيدون بمقدار مرتين ونصف مرة من دهون البطن ، بينما أولئك الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات يحصلون على أقل بقليل من ذلك، لذلك يجب أن تنظم مواعيد نومك وتكون من 6 ألى 8 ساعات فى اليوم حتى لا تؤثر على وزنك.

2:الاكثار من تناول المعجنات

الاكثار من تناول المعجنات والبسكوت والحلويات اليومية من الامور الخطيرة التى تساعد على زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم، وهى من العادات اليومية عند الكثيرون.

3:المشروبات الغازية

مع ارتفاع درجة الحرارة الشديدة يسعى الكثيرون لتناول المشروبات الغازية المثلجة بكثرة دون الوعى بخطورتها، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من السكريات والتى تزيد من وزن الجسم.

4:تخطى الوجبات اليومية

في استطلاع وطني أجراه مجلس التحكم في السعرات الحرارية عام 2011 ، اعترف 17 في المائة من الأمريكيين بتخطي وجبات الطعام لإنقاص الوزن. المشكلة هي أن تخطي الوجبات في الواقع يزيد من احتمالات الإصابة بالسمنة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار.

كما وجدت دراسة من المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة أن الأشخاص الذين توقفوا عن تناول وجبة الصباح كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 4.5 مرة.

5:الاكل بسرعة

وجدت دراسة في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية أن الأشخاص الذين يأكلون ببطء يأخذون 66 سعرًا حراريًا أقل لكل وجبة ، ولكن مقارنة بأقرانهم الذين يأكلون سريعًا ، شعروا أنهم تناولوا المزيد.

6: الاكل أمام التلفزيون

وجدت دراسة أجرتها جامعة فيرمونت أن تناول الطعام أمام شاشات التلفزيون من أخطر العادات السيئة التى تزيد من وزن الجسم.