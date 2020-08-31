النيابة تستمع لضابط التحريات فى واقعة إلقاء عامل زوجته من "البلكونة" بحلوان

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة حلوان، لضابط التحريات فى واقعة إلقاء عامل زوجته من بلكونة شقتها، حيث أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام أحد الأشخاص "سائق – مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة" بالتعدي على زوجته "ربة منزل – مقيمة بذات العنوان" بالضرب بالأيدى، وطردها من مسكن الزوجية والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها بسبب خلافات زوجية بينهما.

كما استمعت النيابة لأقوال المجنى عليها، حيث قالت إن هناك خلافات قديمة بينها وبين زوجها، حيث نشبت مشاجرة منذ فترة بين أشقائى وزوجى، بسبب طردى أنا وأطفالى الأربعة، منذ 3 سنوات، ما أدى لإصابته بكسور، فحرر محضرا فى قسم الشرطة، وحصل على حكم قضائى بحبس 2 من أشقائى 5 سنوات.

وأضافت فى التحقيقات: توجهت ومع أطفالي وسيدتين من الجيران للمتهم، وعرضت عليه العيش معه مرة أخرى بعد أن يتنازل عن القضية ضد أشقائي، لكنه قام بالاعتداء علي بالضرب المبرح ومزق نقابي، وعرضني في البلكونة كي أكون "عبرة" لكل الناس.

وفي مشهد صادم، تعدى الزوج على زوجته بالضرب في "بلكونة" شقتهما بالطابق الخامس، محاولاً إلقائها على الأرض، حيث تمكنت كاميرات الهواتف المحمولة للمواطنين، من توثيق الواقعة، وبثها على السوشيال ليتم ضبط المتهم، حيث أكد الجيران أنه سبق تعديه عليها وتوثيقها بالحبال.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب، وتم تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب بالأيدى أثناء تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى .

عقب تفنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.