المفوضية الأوروبية تدعم مبادرة "الصحة العالمية" للقاحات فيروس "كورونا" بـ400 مليون يورو

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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، مساهمتها بمبلغ 400 مليون يورو (476 مليون دولار) في هيئة ضمانات لمبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات فيروس "كورونا" المستجد.



وأعربت المفوضية عن استعدادها، جنبًا إلى جنب مع دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع الخبرات والموارد في العمل الجاري في إطار "كوفاكس"؛ لتسريع ورفع مستوى تطوير وتصنيع إمداد عالمي من اللقاحات للأشخاص في جميع أنحاء العالم"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية في نسختها الإلكترونية.

وتنتهي اليوم /الاثنين/ المهلة أمام الدول الراغبة في المشاركة بالمبادرة، التي تعرف باسم "كوفاكس" لإبداء اهتمامها.



وتتفاوض المفوضية الأوروبية بشأن عمليات شراء مسبقة للقاحات مع العديد من المصنعين نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وكانت قد أكدت خلال الأسابيع الماضية أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا يمكنها شراء اللقاحات من خلال برامج شراء موازية، وفقا للصحيفة.

وردا على سؤال ما إذا كان المفوضية قد ألغت الآن توجيهها لدول الاتحاد الأوروبي بعدم شراء اللقاحات من خلال "كوفاكس"، قالت متحدثة باسم المفوضية "سيتم وضع الشروط والأحكام التفصيلية لمشاركة الاتحاد الأوروبي ومساهمته خلال الأيام والأسابيع القادمة".