اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب: 1191 إصابة جديدة بكورونا و1240 حالة شفاء خلال 24 ساعة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:12 م
المغرب: 1191 إصابة جديدة بكورونا و1240 حالة شفاء خلال 24 ساعة محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 1191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 62590 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، قد بلغ مليون و871 ألفا و744 شخصاً منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 30 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1141 حالة. كما تم تسجيل 1240 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 47595 شخصاً.


المغرب

اخبار المغرب

كورونا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة