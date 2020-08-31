الصين تطلق تحقيقا بشأن مكافحة الدعم على النبيذ المستورد من أستراليا

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، إطلاق تحقيق بشأن مكافحة الدعم على النبيذ المستورد من أستراليا، وذكرت الوزارة –في بيان اليوم- أنه يتوقع أن ينتهي التحقيق حول النبيذ فى العبوات التي تحتوي على لترين أو أقل قبل يوم 31 أغسطس عام 2021 ولكنه قد يمتد إلى يوم 28 فبراير عام 2022.

يشار إلى أن وزارة التجارة الصينية، بدأت 18 أغسطس، تحقيقا بشأن مكافحة الإغراق فى النبيذ المستورد من أستراليا، وذلك عقب تلقى طلبا من جمعية المشروبات الكحولية الصينية بالإنابة عن الصناعة المحلية الشهر الماضي.

وذكرت الوزارة - فى بيان أن تحقيق مكافحة الإغراق سينظر فى واردات النبيذ من أستراليا فى العبوات التى تحتوى على لترين أو أقل فى عام 2019، وأنها ستحقق أيضا فى أى ضرر لحق بصناعة النبيذ الصينية منذ عام 2015 حتى عام 2019.