السجن المشدد من 3 لـ6 سنوات لمتهمين بمقاومة السلطات وحيازة مخدرات بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، بمعاقبة المتهم "ناصر.س" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبمعاقبة المتهم "ساهر.ص" بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بمقاومة السلطات والتعدى على رجال الشرطة بالبساتين، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار علاء كمال البيلى، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين محمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين "ناصر.س"، و"ساهر .ص"، تهمة مقاومة بالقوة والعنف موظفين عمومين وهم معاون مباحث قسم شرطة البساتين والقوة المرافقة معه، بصفتهم موظفين عمومين قائمين على تنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، بأن أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من سلاح "فرد خرطوش"، لتهديدهم به ومنعهم من أداء عملهم، وهو تنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثانى تهمة حيازة مخدر الهيروين، وحيازة سلاحين ناريين، كما حاز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة.