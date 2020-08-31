اليوم السابع
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البرلمان العربى يدعم مصر فى مكافحة الإرهاب من أجل أمن واستقرار المنطقة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:01 م
البرلمان العربى يدعم مصر فى مكافحة الإرهاب من أجل أمن واستقرار المنطقة رئيس البرلمان العربى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمى، رئيس البرلمان العربى، دعم البرلمان العربى الكامل للجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية فى حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، فى ضوء العمليات النوعية التى قامت بها قوات الأمن المصرية، يوم أمس الأحد، التى أسفرت عن إصابة واستشهاد 7 عسكريين بمناطق العمليات، ونتج عنها مقتل 77 عنصراً إرهابياً، فضلاً عن تدمير عدد كبير من من البؤر والأوكار التى تتخذها الجماعات الإرهابية ملجأً لها ومخازن لتكديس الأسلحة والذخائر بشمال سيناء، مشدداً على أن أمن واستقرار جمهورية مصر العربية ركيزة أساسية لأمن واستقرار العالم العربى.

وأشاد رئيس البرلمان العربى، بكفاءة وجهوزية قوات الأمن المصرية وروحها القتالية العالية فى القضاء على هذه الخلايا الإرهابية، وقدرتها العالية على تنفيذ هذه الضربات الاستباقية التى تستهدف حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين واقتلاع الإرهاب من جذوره وإحباط مخططاته الإرهابية.

وأكد السلمى، تضامن البرلمان العربى الكامل مع جمهورية مصر العربية فى كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة التى تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب فى جمهورية مصر العربية والمنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وشعب مصر فى شهداء هذه العملية الأمنية من قوات الأمن المصرية، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

بيان البرلمان العربى
بيان البرلمان العربى

 


البرلمان العربى

الارهاب

مصر

سيناء

الامن المصرى

العمليات الارهابية

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