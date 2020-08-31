الإعلامية سهير جودة تزور تليفزيون اليوم السابع وتؤكد: تجربة رائدة فى الإعلام الحديث -صور

تصوير اشرف فوزى

أكدت الإعلامية سهير جودة ، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن تجربة "تليفزيون اليوم السابع" تجربة رائدة فى الصحافة الحديثة، خاصة أن القائمين عليها من الوجوه الشابه المبشرة.

واستقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، الإعلامية سهير جودة التى زارت اليوم مقر "اليوم السابع"، وأطلعت على شرح لآليات العمل فى "تليفزيون اليوم السابع"، كما التقت بالمذيعين والمذيعات والطاقم التحريرى، وأكدت أن هذه التجربة سيكون لها مردود كبير على مستقبل الصحافة والإعلام، لافتة إلى أن تليفزيون اليوم السابع ، يعد نقلة نوعية فريدة في عمل الصحافة التكنولوجية، بما يقدمه من نشرات وتغطيات خاصة على مدارس الساعة، تعتمد على توصيل المعلومة للمتابع بصورة مبسطة وسريعة، كما أشادت الإعلامية سهير جودة بأداء مذيعي تليفزيون اليوم السابع، مؤكدة أنها تتابع ما يتم بثه عبر منصات المؤسسة المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأطلعت الإعلامية سهير جودة، على دورة العمل الأقسام داخل المؤسسة والإمكانيات التكنولوجية والفنية التى تعد الأحدث فى مختلف وسائل العمل الصحفى والتليفزيوني، ووحدات إنتاج محتوى الفيديو، كما تجولت داخل المؤسسة للتعرف على دورة العمل فى مختلف أقسام والتعرف على آليات العمل بداخلها.