اقتراب إعصار "ميساك" من بوسان فى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وكالات

قالت هيئة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إن إعصار ميساك يتجه إلى شبه الجزيرة الكورية من مياه متاخمة للسواحل الواقعة شرق الفلبين وعلى الأغلب سيصل إلى بوسان ويمر عبر بعض المدن القريبة الأسبوع المقبل.

ووفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الكورية و أوردته وكالة يونهاب للأنباء، تحرك الإعصار التاسع لهذا الموسم شرقا من مياه تقع على بعد 910 كيلومترا شرق-وشمال شرق مانيلا بسرعة متواضعة تبلغ 3 كيلومترات

ويبلغ الضغط المركزي للإعصار 975 هيكتوباسكال، نصف قطرها الأقصى للرياح 330 كم وسرعة الرياح القصوى 32 مترا في الثانية.

وكان من المتوقع في البداية أن يتحرك الإعصار في البحر الشرقي بين كوريا الجنوبية واليابان، بيد ان هيئة الأرصاد راجعت توقعاتها وأفادت بأن الإعصار على الأغلب سيصل إلى اليابسة قرب بوسان في الساعات الأولى من يوم الخميس القادم.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يمر ميساك عبر مياه تقع 790 كيلومترا جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية مساء الأحد ليصل إلى المياه الواقعة على بعد 320 كيلومترا جنوب منطقة سوغيوبو بجزيرة جيجو صباح الأربعاء القادم وقد يصل الإعصار يوم الخميس القادم إلى الأراضي الداخلية الواقعة على بعد 20 كيلومترا شمال غرب بوسان في وقت مبكر.

وسيتحرك الإعصار ليصل إلى مناطق تقع بالقرب من بعض المدن الكورية مثل أولسان وكيونغجو وبوهانج قبل أن يعود للمياه على بعد حوالي 90 كيلومترا شرق وجنوب شرق كانج نونج في التاسعة صباح الخميس القادم.

ويتوقع أن ينتهي الإعصار صباح الجمعة بالمناطق الداخلية على بعد 510 كيلومترا شمال وشمال شرق فلاديفوستوك الروسية.

وعلى الرغم من أن سرعة الرياح القصوى للإعصار حاليا لا تزال متواضعة، إلى أنه من الممكن أن يتطور إلى إعصار قوي قد تصل سرعة رياحه إلى 37 مترا في الثانية بحلول الثالثة عصر الاثنين. وتوقعت الهيئة أنه إذا اكتسب الإعصار قوة أكثر من المتوقع قد تصل سرعة الرياح إلى 49 مترا في الثانية.