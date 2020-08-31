إزالة 18 مخالفة بناء وتعديات على أملاك الدولة بحى المناخ ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ببورسعيد خلال تصريحات صحفية، أن الأجهزة التنفيذية بالحى تواصل حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات، حيث قامت الحملة بالمرور على منطقة السلام تمليك بنطاق حى المناخ وبشارع عادل الشربيني وتم تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء .

وتابع أنه سيتم تحويل أصحاب المخالفات للنيابة العسكرية، مشيرا إلى استكمال الحملات تباعا بكافة المناطق بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية بقسم شرطة المناخ وإدارة الإشغالات والأملاك والمتابعة والتفتيش والورش والأمن والعلاقات العامة بحى المناخ .

وأكد بكرى أن الحملات مستمرة لإزالة ورفع المخالفات والتعديات على أملاك الدولة مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات وإحالتهم للنيابة العسكرية.