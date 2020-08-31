إدارة ترامب تقترح تسهيل السماح بالتنقيب عن النفط فى الغابات الوطنية

رويترز

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين قواعد مقترحة لتسهيل السماح بعمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في الغابات الوطنية، وهو ما يثير غضب جماعات مدافعة عن البيئة تقول إن هذه الخطوة ستلحق ضررا بالحياة البرية وتزيد انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

ونشرت هيئة الغابات الأمريكية، وهي ذراع لوزارة الزراعة يشرف على 192 مليون فدان من الغابات والمناطق العشبية، القواعد المقترحة التي ستسرع الأطر الزمنية للموافقة على تراخيص الحفر وتحديد الأراضي المتاحة للتأجير.

ومن المقرر أن ينشر المقترح في السجل الاتحادي يوم الثلاثاء، لكن نسخة منه بثت على موقع الكتروني للحكومة اليوم الاثنين.

ولم يرد مسؤولون بهيئة الغابات حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكانت هيئة الغابات قالت في 2018 إنها تخطط لإعادة صوغ قواعدها من أجل تسريع منح أذون للتنقيب عن النفط والغاز في أراضي الغابات. وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي ترامب لتعزيز انتاج الوقود الأحفوري في الأراضي والمياه العامة.