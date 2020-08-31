أصحاب هذه الأمراض غير معرضين لخطر الإصابة بـعدوى كورونا الشديدة

كتبت هند عادل

كشفت دراستان بحثيتان أن معظم البالغين المصابين بمرض الذئبة أو التهاب المفاصل الالتهابي ليسوا أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى من عدوى كورونا الشديدة، فيما اعتبره الباحثون خبرا مطمئنا.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert يتسبب كل من مرض الذئبة والأشكال الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل في قيام أجهزة المناعة لدى الأشخاص بمهاجمة أنسجتهم عن طريق الخطأ ، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل والجلد والكلى وأجزاء أخرى من الجسم، غالبية المصابين بهذه الأمراض هم من النساء.

ونُشرت الدراسات الجديدة في مجلة Arthritis & Rheumatology بقيادة باحثين في كلية جروسمان للطب بجامعة نيويورك.

كانت هناك ملاحظة مثيرة للقلق حيث وجد البحث أن المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الذين تناولوا أدوية الستيرويد بدلاً من الأدوية الأكثر استهدافًا والمعروفة باسم الأدوية البيولوجية كانوا أكثر عرضة لخطر الحاجة إلى رعاية المستشفى.

لكن الفريق قال إن النتائج كانت أخبارًا إيجابية بشكل عام للمرضى الذين يعانون من هذه الحالات ، الذين أبلغوا عن شعورهم بالقلق من أن علاجاتهم تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19

في الدراسة الأولى ، راقب الباحثون عن كثب صحة 226 شخصًا بالغًا ، معظمهم من السود واللاتينيين والإناث ، يخضعون للعلاج من أشكال خفيفة إلى شديدة من الذئبة، تم مسح المجموعة أو فحص سجلاتهم الطبية بين 14 أبريل و 1 يونيو ، عندما كان عدد الحالات في نيويورك ذروته.

تم نقل 24 شخصًا إلى المستشفى من بين 83 شخصًا أكدوا أو ربما حالات الإصابة بفيروس COVID-19 ، وتوفي أربعة، ووجد الباحثون أن مرضى الذئبة الذين يتناولون أدوية مثبطة للمناعة لم يكن لديهم خطر دخول المستشفى أكبر من غيرهم.

أما في الدراسة الثانية ، راقب الباحثون 103 نساء معظمهن من البيض عولجن بين 3 مارس و 4 مايو من التهاب المفاصل الالتهابي (التهاب المفاصل الروماتويدي والصدفي والتهاب المفاصل الفقاري)، على عكس هشاشة العظام ، لا تنتج هذه بشكل أساسي عن تآكل المفاصل، تم اختبارها جميعها إيجابية لـ COVID-19 أو كانت حالات محتملة، تم إدخال 27 (26 %) إلى المستشفى ، مع أربع وفيات (أربعة %).

وقالت الدكتورة روث فرنانديز رويز ، التي شاركت في تأليف إحدى الدراسات ، إنه عندما بدأ الباحثون عملهم ، كانوا قلقين من أن العلاجات التي يتناولها المرضى ، وكذلك تلف الأعضاء الناجم عن ظروفهم ، من شأنه أن يجعل النتائج أسوأ.

وقالت: "الأشخاص المصابون بالذئبة أو التهاب المفاصل الالتهابي لديهم نفس عوامل الخطر للإصابة بأمراض خطيرة من COVID-19 مثل الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الاضطرابات".