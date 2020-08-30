عالم أوبئة روسى يؤكد قدرة اللقاحات الجديدة على كبح عدوى كورونا

كتبت أمل علام

كشف خبير بوزارة الصحة الروسية، إن اللقاح سبوتنيك سيساعد في السيطرة على عدوى فيروس كورونا COVID-19، مشيرا إلى أنه يعتقد أن تطوير عدد من اللقاحات في البلاد أمر جيد لأنه واثق من أنها مطلوبة، حيث سيساعد لقاح سبوتنيك" Sputnik V" المحلى لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تحضيرات اللقاح المماثلة الأخرى التي يتم تطويرها في البلاد في إدارة هذه العدوى والسيطرة عليها، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال نيكولاي بريكو، كبير علماء الأوبئة بوزارة الرعاية الصحية الروسية: اللقاح هو الأداة الفعالة الجذرية الوحيدة القادرة على وقف انتشار هذه العدوى، والتدابير التي يتم اتخاذها بشأن التباعد الاجتماعي، والعزلة، والأقنعة، والقيود الأخرى لها تأثير لكنها لا تحل المشكلة تمامًا.

وأضاف: المشكلة لا يمكن حلها إلا من خلال توفر لقاح فعال، موضحا إنه لأمر جيد أن مثل هذا اللقاح موجود وأنه تم التوصل إليه فى روسيا، أنا واثق من أنه بمساعدة هذا اللقاح سننجح في السيطرة على هذه العدوى.

وأشار الخبير، إلى أنه يعتقد أن تطوير عدد من اللقاحات في البلاد أمر جيد لأنه واثق من أنها "ستكون مطلوبة أيضًا".

وأضاف العالم، إنه بمساعدة التطعيم على وجه التحديد، من الممكن تكوين مناعة لمكافحة الوباء، كما يعتقد أن الملاحظات النقدية المختلفة على اللقاح الروسي، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، هي "مظهر بسيط من مظاهر المنافسة".