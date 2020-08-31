أسعار الخضروات اليوم.. وكيلو البصل والبطاطس والطماطم بـ 1.5 جنيه

كتب أحمد حمادة

شهد سوق العبور للجملة اليوم الاثنين 31-8-2020 استقرارا فى أسعار الخضروات حيث سجلت البطاطس 1.5– 3 جنيهات والخيار البلدى تتراوح بين 3 – 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 – 6 جنيهات، والفاصوليا 27 – 35 جنيها.

واستقرت أسعار الطماطم لتسجل 1.5-2.5 جنيها، وسجل البصل 1.5– 3.5 جنيها، والكوسة تتراوح بين 4 – 6 جنيها، سجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 1 – 2.5 جنيها.

وسجل الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، فيما سجل الفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، فيما سجلت البامية 12 – 18جنيها فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها.

وكانت شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية رفعت تقريرها الأسبوعي إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير على استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المتابعة اليومية للحركة التجارية بالسوق أمر مهم لرصد المستجدات التي قد تحدث أولًا بأول؛ حتى يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم تجاه ضبط السوق، وهو ما يحدث حاليًا ولذلك السوق يعيش فترة مستقرة نتيجة تكاتف كافة الجهات على هدف واحد، وهو المصلحة العامة.

وأكّد "العربي" أن توافر معروض الخضروات والفاكهة أو أي سلع أخرى بالسوق يأتي نتيجة تعاون كافة الجهات، والسعي إلى زيادة معروضها وتنوع منافذ عرضها، والمتابعة اليومية للحركة التجارية من قبل الغرف التجارية على مستوى الجمهورية وشعبها النوعية المختلفة .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة إن توافر المعروض من كافة الأنواع سواء الخضروات أو الفاكهة انعكس إيجابيًا على الأسعار، وجعلها تنخفض في معظم الأصناف في الفترة الأخيرة، وبالتالى استقر السوق بشكل ملحوظ.

وأشار "النجيب" إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية رفع معدلات المعروض بالسوق مقابل الطلب، وهو الأمر الذي نسعى إليه جميعًا بالتنسيق مع كافة الجهات للحفاظ على اتزان السوق، مُتوقعًا استمرار حالة الاستقرار بسوق هذا القطاع في ظل حرص كافة الجهات على توافر السلع وزيادة معروضها بالسوق.