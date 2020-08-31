أخبار المحافظات اليوم.. سيول فى سانت كاترين بجنوب سيناء

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الاثنين، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

هطول سيول بوادى الأربعين فى سانت كاترين بجنوب سيناء





شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم الاثنين، هطول سيل بمنطقة وادى الأربعين بسانت كاترين وسط فرحة من الأهالى، خاصة قاطنى القرى والوديان والتجمعات البدوية، التى تعتمد على المطر فى الزراعات الموسمية ورعى الأغنام والإبل، إذ تعد الأمطار مصدر الشرب الوحيد فى الصحراء، حيث يحفرون الآبار لتخزين المياه، فيما خلت الشوارع من المارة تحسبا لزيادة الأمطار .

إصابة طفل بعد سقوطه فى بلاعة بكفر الشيخ.. والمحافظ يأمر بإجراء تحقيق عاجل





أصيب طفل 4 سنوات بعد سقوطه فى بلاعة صرف صحى بعزبة عمرو، التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أثناء سيره بجوار والدته، وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراء تحقيق عاجل فى الواقعة، ومحاسبة المقصرين.

أهالى كفر الصعايدة بالشرقية يشيعون جنازة النقيب محمد عادل





فى جنازة مهيبة يتقدمها محمود مرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، بالإنابة عن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، والمستشار العسكرى للمحافظة، ودّع كفر الصعايدة، شهيد الواجب الوطنى الشهيد النقيب محمد عادل المعصراوى، الذى استشهد خلال تأدية واجبه الوطنى بسيناء، وتقدم الجنازة نواب دائرة منيا القمح وعدد من شخصيات العامة والأهالى.

أهالى أبو حماد يودعون المجند محمد مختار شهيد الواجب الوطنى





ودعت عزبة مصطفى السعيد التابعة لمركز أبو حماد بالشرقية، جثمان الشهيد مجند محمد مختار الجلودى، الذى استشهد أثناء تأدية الواجب الوطنى بسيناء، وذلك فى جنازة مهيبة حضرها آلاف الأهالى.

القبض على مقاول هارب من 212 سنة حبس بـ170 حكما قضائيا فى القليوبية





ألقت مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مقاول هارب من 212 سنة حبس بـ 170 حكمًا قضائيًا في قضايا سرقة وشيكات ومحاجر، وتبين أن المتهم الهارب من منطقة عين شمس بالقاهرة، ويختبئ فى إحدى الشقق بدائرة قسم العبور بالقليوبية، وتم التحفظ على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

قطع المياه عن المحلة بسبب كسر فى خط طرد صرف صحى



رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق حى اول المحلة وضعفها بمناطق حي ثان، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 1000 مم. وأكدت الشركة أنه يُجري اعمال الكشف وتصفيه الخط لتحديد العطل وموعد الانتهاء من الإصلاح، مطالبة المواطنين والمستشفيات واصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

استعدادات مكثفة لتطبيق التأمين الصحى الشامل بأسوان





تواصل محافظة أسوان العمل تجهيز البنية التحتية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، والعمل الجاد وتكثيف الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، للحصول على أفضل خدمات طبية داخل محافظة أسوان . حيث تقرر تشكيل فرق لتسجيل 6.1 مليون نسمة ضمن المنظومة الجديدة، وتشغيل تجريبى لـ11 مستشفى و112 وحدة صحية نوفمبر المقبل، وتجهيز 122 موقعا لفتح الملفات الأسرية والفردية.

جامعة بنها تضاعف مكافاة النشر العلمى بمجلتى science وnature لتصبح 100 ألف جنيه



