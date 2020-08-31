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أخبار × 24 ساعة..التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:04 ص
أخبار × 24 ساعة..التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات أصحاب المعاشات/ أرشيفية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

مرصد الكهرباء يعلن زيادة احتياطى الشبكة اليوم بمقدار 15 ألف و650 ميجا وات

الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته

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فيديو للقاء السيسي برئيس "اقتصادية قناة السويس" والرئيس التنفيذى لإينى

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الصحة: حصول المسافرين والقادمين من الخارج على pcr كورونا شرط لدخول البلاد

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لـ علمى رياضة

التعليم العالى تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية لتنسيق المرحلة الأولى

التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات

اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020

 

 


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