أخبار × 24 ساعة..التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته، و اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

مرصد الكهرباء يعلن زيادة احتياطى الشبكة اليوم بمقدار 15 ألف و650 ميجا وات

الحكومة تعلن إنشاء وحدة للتغيرات المكانية لرصد أى بناء مخالف فى لحظته

"التموين" تنتهى من تنفيذ 35 صومعة فى 20 محافظة بسعة تخزينية 2 مليون طن

رئيس الوزراء لمحافظ الجيزة ومدير الأمن :تعاملوا بحسم مع مخالفات البناء

فيديو للقاء السيسي برئيس "اقتصادية قناة السويس" والرئيس التنفيذى لإينى

انقطاع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

وزيرة الصحة: وحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر من الجيل الثانى للرعاية الصحية

السيسى للمغرضين والمشككين: معنوياتى لا تتأثر وقرارى لا يتغير

الصحة: حصول المسافرين والقادمين من الخارج على pcr كورونا شرط لدخول البلاد

نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.. الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لـ علمى رياضة

التعليم العالى تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية والأدبية لتنسيق المرحلة الأولى

التأمينات توضح الفئات الجديدة المستفيدة من العلاوات الخمس للمعاشات

اللواء شريف سيف الدين مستشارا لرئيس الوزراء لمكافحة الفساد بدرجة وزير

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2020