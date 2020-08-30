وكيل زراعة المنوفية يؤكد توفر مياه الرى وعدم تلقيه شكاوى بنقص الكميات

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، على أنه لا توجد أزمة نهائيا فى مياه الرى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أننا لم نتلق أى شكوى بخصوص نقص المياه هذا العام، خاصة فى فصل الصيف ومع زراعة الذرة وجميع الزراعات التى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى أن المياه هذا العام تتوفر بكثرة فى الترع والأدوار فى كل ترعة تأتى تباعا دون التأثر نهائيا بنقص المياه.

وأضاف وكيل زراعة المنوفية، أن هذا العام شهد خدمات للفلاح حيث تسلمت المديرية 341 تابلت و341 ماكينة نقاط POS، وتم البدء فى عقد دورات تدريبة لمسئولى الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة اعتباراً من 18/8 وحتى 14/9/2020 لتفعيل العمل (بكارت الفلاح ) بجميع مراكز المحافظة فى إطار سياسة الدولة للنهوض بالمنظومة الزراعة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاهتمام بقطاع الزراعة وإتاحة بيانات دقيقة وموثقه إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد لضمان حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج الزراعى دون أى تلاعب . وتوفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه .

كما أوضح الجمل أنه سيتم توزيع كارت الفلاح لعدد 401 ألف 371 حائز ائتمان، وعدد 11 ألف 546 حائز إصلاح زراعى بإجمالى عدد 412 ألف 917حائز على مستوى زمام المحافظة .

وأضاف أن الهدف من كارت الفلاح السيطرة على الحصص المدعمة وربطها بمنظومة صرف الأسمدة وتحديد المساحات المزروعة وتوفير الخدمات الإرشادية.

وأكد محافظ المنوفية على تذليل كافة العقبات لإنجاز عملية التنفيذ لمحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصتهم المقررة من الأسمدة وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، وكذا حماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها وإزالة كافة التعديات التى تمت عليها.